Если страна применила санкции к РФ, то украинец может одновременно находиться в гражданстве такой страны – законопроект о множественном гражданстве

Кабмин сформирует перечень государств, гражданство которых могут параллельно приобрести украинцы, с учетом того, применяли ли такие государства санкции к РФ.

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Легальность множественного гражданства будет зависеть от перечня государств, который установит Кабмин. Риск потери гражданства Украины – также от этого списка правительства.

Так, Верховная Рада 18 июня готовится принять в целом как закон законопроект 11469 о множественном гражданстве, но вопрос признания нескольких гражданств будет зависеть от того, является ли это гражданством государства, внесенного в список Кабмина – а он будет формировать список по собственному усмотрению. При этом, законопроект не определяет, как часто Кабмин может менять перечень таких стран.

Законопроект предусматривает, что государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, определяются Кабмином на основании утвержденного им порядка. При определении этого списка государств Кабмин учитывает:

членство государства в Европейском Союзе;

применение государством санкций в связи с вооруженной агрессией против Украины.

В закон вводится статья 5-1 «Признание случаев множественного гражданства (подданства)».

В соответствии с ней наличие у гражданина Украины гражданства другого государства признается в таких случаях:

приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке (то есть, государств, которые относятся к установленному Кабмином списку – прим. ред.);

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке, предусмотренном статьей 10-1 этого Закона, иностранцами, являющимися гражданами государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке (то есть, относятся к списку Кабмина – прим. ред.);

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства (подданства) другого государства или государств;

приобретение ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства (подданства) своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства (подданства) вследствие бракосочетания с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства (подданства) вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства (подданства) другого государства.

Гражданин Украины, который одновременно является гражданином государства, включенного в список Кабмина, может выйти из гражданства Украины по его ходатайству в иностранном государстве, гражданином которого он является, независимо от места его проживания.

Выход из гражданства Украины является необязательным для гражданина Украины, который приобрел гражданство государства, относящегося к списку Кабмина.

Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, которое не включено в список Кабмина, будет основанием для потери гражданства Украины.

Так, согласно законопроекту основаниями для потери гражданства Украины являются, кроме добровольного приобретения гражданином Украины гражданства РФ, также:

добровольное приобретение гражданства государства, граждане которого не могут приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

Добровольным приобретением считаются все случаи, когда гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства обратился с заявлением или ходатайством о таком приобретении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством другого государства.

Не считается добровольно приобретенным на временно оккупированной территории Украины гражданство РФ, в том числе если приобретение такого гражданства требовало обращения с заявлением или ходатайством, а также в случае приобретения гражданином Украины, который незаконно депортирован с ТОТ, гражданства РФ, кроме случаев, когда действия такого лица направлены на пропаганду войны, публичную поддержку вооруженной агрессии против Украины или создают угрозы национальной безопасности или национальным интересам Украины в понимании Закона «О национальной безопасности Украины».

Не считаются добровольным приобретением другого гражданства (подданства) случаи множественного гражданства, указанные в пунктах 1 – 4 части первой статьи 5-1 (одновременное приобретение ребенком по рождению, вследствие усыновления, брака и т.д.).

приобретение лицом гражданства Украины на основании неправдивых сведений, поддельных документов и т.д. установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в РФ; вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира и т.д., а также за создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, создание преступного сообщества, установление или распространение преступного влияния, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности; установление факта участия в вооруженной агрессии против Украины со стороны РФ и т.д.

Датой прекращения гражданства Украины является дата издания соответствующего указа Президента.

Предусмотрено, что после вступления в силу этого закона лица, которые приобрели гражданство Украины или в отношении которых осуществляется производство по заявлению о приобретении гражданства Украины в соответствии с законом в редакции, действовавшей до вступления в силу закона о множественном гражданстве, и подали обязательство о прекращении иностранного гражданства и являются гражданами государства, включенного Кабмином в соответствующий список, имеют право подать декларацию о признании себя гражданином Украины.

Декларация о признании себя гражданином Украины – документ, в котором иностранец, являющийся гражданином (подданным) государства, граждане (подданные) которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, удостоверяет, что в случае приобретения гражданства Украины в правовых отношениях с Украиной он признает себя только гражданином Украины.

Законопроект предусматривает, что закон о множественном гражданстве вступит в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.

Кабмину за это время поручено урегулировать вопросы, связанные с особенностями занятия некоторых должностей в органах государственной власти, других государственных органах и органах местного самоуправления гражданами Украины, которые также имеют гражданство иностранного государства, в частности РФ, с учетом угроз национальной безопасности Украины.

Пока неизвестно, какие страны Кабмин внесет в перечень «государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке», впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2024 года, Владимир Зеленский регистрировал другой законопроект 10425 – также о множественном гражданстве. Первый проект 10425, как и нынешний, предусматривал введение упрощенного порядка приобретения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев.

Предыдущий проект 10425 четко перечислял непосредственно в тексте законопроекта страны, гражданам которых упростят доступ к украинскому паспорту. В частности, в п. 7 ст. 1 законопроекта было установлено, что это такие страны, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.

Следует отметить, что сравнительная таблица законопроекта 11469 ко второму чтению насчитывает 560 страниц. При этом профильный комитет дважды рассматривал его финальную версию – сначала 21 мая рекомендовал принять в целом, но затем поступили дополнительные предложения от руководства фракции политической партии «Слуга народа» и от Министерства национальной общности, и 9 июня комитет еще раз отредактировал редакцию документа.

Автор: Наталя Мамченко

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