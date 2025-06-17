Дональд Трамп рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана — СМИ

Дональд Трамп рассматривает вариант удара по подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана на фоне обострения ситуации с Израилем. Об этом сообщают телеканал CNN и издание Axios со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Трамп серьезно рассматривает возможность нанесения ударов США по иранским ядерным объектам, особенно по подземному заводу обогащения урана в Фордо.

Этот вопрос станет предметом обсуждения на совещании в Ситуационной комнате во вторник.

В Белом доме отмечают, что Трамп даст комментарии сразу после заседания Совета национальной безопасности США.

Как сообщили CNN два официальных лица, президент США отвергает идею дипломатического решения для прекращения эскалации конфликта.

В свою очередь Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-прежнему считает, что Трамп, вероятно, вступит в войну против Ирана в ближайшие дни.

До сих пор президент США публично заявлял о желании помочь «заключить сделку» между Ираном и Израилем и возобновить переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе.

Напомним, Дональд Трамп требует безоговорочной капитуляции от Ирана.

Ранее сообщалось, что Израиль готовит новые удары по Ирану, а США усиливают военное присутствие.

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