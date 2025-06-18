«ДБР віднеслося до ВККС без поваги», але Вища рада правосуддя вирішила не загострювати конфлікт між ВККС та ДБР

Вища рада правосуддя так і не отримала відповіді, скільки часу Державне бюро розслідувань планує розслідувати кримінальні провадження стосовно ВККС.

Джерело фото: ВККС

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Вища рада правосуддя 17 червня з четвертої спроби розглянула повідомлення заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Олексія Омельяна про втручання Державного бюро розслідувань у його професійну діяльність, а також повідомлення ВККС про необхідність дотримання гарантій незалежності Комісії.

Нагадаємо, що 11 березня у будівлі ВККС співробітники Державного бюро розслідувань провели низку слідчих дій.

14 березня обшуки відбулися і вдома у заступника голови ВККС Олексія Омельяна.

17 та 18 березня слідчі ДБР здійснили допити інших членів ВККС.

Слідчі дії відбувалися у межах трьох кримінальних проваджень, які були зареєстровані на підставі:

заяви групи суддів ліквідованого у 2022 році ОАС міста Києва стосовно технічних проблем, які виникли з програмним забезпеченням Комісії 9 липня 2024 року під час складання ними кваліфікаційного іспиту в будівлі ВККС (кримінальне провадження від 25 липня 2024 року)

заяви судді Печерського райсуду міста Києва Оксани Царевич від 4 грудня 2024 року, яка стала наслідком як небажання ВККС виконувати судові рішення на користь судді, так і сумнівними діями Комісії щодо збору інформації стосовно як близьких до судді осіб, так і осіб, з якими вона дуже давно не підтримує відносини – детальніше за посиланням

заяви народного депутата Максима Бужанського у зв’язку з ймовірно неправдивими свідченнями Олексія Омельяна у судовому засіданні по справі колишнього судді Макарівського райсуду Олексія Тандира у лютому 2024 року (кримінальне провадження від 10 березня 2025 року).

У відповідь на дії ДБР 17 березня ВККС звернулася до Вищої ради правосуддя з проханням вжити заходів для забезпечення авторитету правосуддя та з метою недопущення порушення гарантій незалежності ВККС. Крім того, самостійно до ВРП звернувся Олексій Омельян.

Під час численних засідань ВРП, голова ВККС Андрій Пасічник та заступник голови Олексій Омельян намагалися довести, що в обшуках, вилученні документів та в інших слідчих діях, які здійснювало ДБР, не було жодного сенсу, адже ВККС сама планувала надати слідчим ДБР усі необхідні документи, враховуючи, що відповідна комунікація між ВККС та ДБР з цього приводу відбувалася.

Однак у ДБР у підсумку вирішили діяти «прямолінійно» та фактично справа дійшла до посягання на незалежність Комісії.

Також у Комісії зазначили, що дії ДБР у певній мірі були спрямовані на дестабілізацію роботи ВККС, адже слідчі дії та допити відволікали членів Комісії від роботи, зокрема, від конкурсних процедур на посади суддів.

«З боку ДБР не було поваги до ВККС», - зазначив голова Комісії Андрій Пасічник.

Представники ДБР, у свою чергу, розповіли ВРП про зволікання зі сторони ВККС, яка хоча й обіцяла надати усі необхідні документи, однак в реальності не поспішала це робити.

Відтак, у ДБР повідомили, що діяли відповідно до вимог закону та просто виконували ухвали слідчих суддів Печерського райсуду Києва.

Також слідчі ДБР додали, що вже під час проведення слідчих дій в будівлі ВККС, ніякого сприяння зі сторони ВККС також не було, при цьому заступник голови Олексій Омельян кудись подівся і взагалі не перебував у будівлі Комісії.

«Мене на роботі в цей час взагалі не було, я був тимчасово непрацездатним», - відреагував на претензії ДБР Олексій Омельян.

В цілому, щодо ситуації з ВККС та ДБР, було помітно, що члени Ради правосуддя поділилися на тих, хто не вбачав якихось суттєвих порушень в діях ДБР та на членів, які все ж таки скептично сприймали дії ДБР.

Так, члени Ради правосуддя намагалися з’ясувати, чому розслідування зазначених кримінальних проваджень, попри те, що минуло вже кілька місяців, досі не призвело до якихось конкретних результатів. «Слідство ще триває», - лише змогли повідомити у відповідь представники ДБР.

Відтак, пропозицію доповідача – члена Ради правосуддя Олени Ковбій, визнати дії ДБР законними та такими, що не призвели до посягання на незалежність Комісії, підтримали лише три представника ВРП – Олена Ковбій, Ольга Попікова та Алла Котелевець.

За альтернативну та більш компромісну пропозицію, автором якої став член ВРП Олексій Мельник, проголосували вже 8 членів Ради правосуддя – Григорій Усик, Станіслав Кравченко, Оксана Кваша, Олексій Мельник, Роман Маселко, Олег Кандзюба, Дмитро Лук’янов та Тетяна Бондаренко.

Таким чином, Вища рада правосуддя вирішила:

Звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочинів у всіх трьох кримінальних провадженнях. Звернути увагу Офісу Генерального прокурора на необхідність вирішення питання про взяття на контроль та забезпечення ефективного досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях Доручити робочій групі з розробки і впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя при Вищій раді правосуддя опрацювати відповіді на виконання цього рішення та за необхідності ініціювати вжиття додаткових заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Звернути увагу Державного бюро розслідувань на необхідність під час проведення слідчих дій та здійснення досудових розслідувань недопущення блокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що може призвести до зупинення виконання конституційних функцій щодо добору та оцінювання суддів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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