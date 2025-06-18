«ГБР отнеслось к ВККС без уважения», но Высший совет правосудия решил не обострять конфликт между ВККС и ГБР

Высший совет правосудия так и не получил ответа, сколько времени Государственное бюро расследований планирует расследовать уголовные производства, касающиеся ВККС.

Источник фото: ВККС

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Высший совет правосудия 17 июня с четвертой попытки рассмотрел сообщение заместителя председателя Высшей квалификационной комиссии судей Алексея Омельяна о вмешательстве Государственного бюро расследований в его профессиональную деятельность, а также сообщение ВККС о необходимости соблюдения гарантий независимости Комиссии.

Напомним, что 11 марта в здании ВККС сотрудники Государственного бюро расследований провели ряд следственных действий.

14 марта обыски прошли и дома у заместителя председателя ВККС Алексея Омельяна.

17 и 18 марта следователи ГБР провели допросы других членов ВККС.

Следственные действия происходили в рамках трех уголовных производств, которые были зарегистрированы на основании:

заявления группы судей ликвидированного в 2022 году ОАС города Киева относительно технических проблем, возникших с программным обеспечением Комиссии 9 июля 2024 года при сдаче ими квалификационного экзамена в здании ВККС (уголовное производство от 25 июля 2024 года) заявления судьи Печерского райсуда города Киева Оксаны Царевич от 4 декабря 2024 года, которое стала следствием как нежелания ВККС выполнять судебные решения в пользу судьи, так и сомнительными действиями Комиссии по сбору информации относительно как близких к судье лиц, так и лиц, с которыми она очень давно не поддерживает отношения – подробнее по ссылке. заявления народного депутата Максима Бужанского в связи с вероятно ложными показаниями Алексея Омельяна в судебном заседании по делу бывшего судьи Макаровского райсуда Алексея Тандыра в феврале 2024 года (уголовное производство от 10 марта 2025 года). В ответ на действия ГБР 17 марта ВККС обратилась в Высший совет правосудия с просьбой принять меры по обеспечению авторитета правосудия и с целью недопущения нарушения гарантий независимости ВККС. Кроме того, самостоятельно с обращением в ВСП обратился Алексей Омельян. Во время многочисленных заседаний ВСП, председатель ВККС Андрей Пасечник и заместитель председателя Алексей Омельян пытались доказать, что в обысках, изъятии документов и других следственных действиях, которые осуществляло ГБР, не было никакого смысла, поскольку ВККС сама планировала предоставить следователям ГБР все необходимые документы, учитывая, что соответствующая коммуникация между ВККС и ГБР на этот счет происходила.

Однако в ГБР в итоге решили действовать «прямолинейно» и фактически дело дошло до посягательства на независимость Комиссии.

Также в Комиссии отметили, что действия ГБР в определенной степени были направлены на дестабилизацию работы ВККС, ведь следственные действия и допросы отвлекали членов Комиссии от работы, в частности, от конкурсных процедур на должности судей.

«Со стороны ГБР не было уважения к ВККС», - отметил председатель Комиссии Андрей Пасечник.

Представители ГБР, в свою очередь, рассказали ВСП о промедлении со стороны ВККС, которая хотя и обещала представить все необходимые документы, однако в реальности не спешила это делать.

В ГБР сообщили, что действовали в соответствии с требованиями закона и просто выполняли определения следственных судей Печерского райсуда Киева.

Также следователи ГБР добавили, что уже во время проведения следственных действий в здании ВККС никакого содействия со стороны ВККС также не оказывалось, при этом заместитель председателя Комиссии Алексей Омельян куда-то пропал и вообще не находился в здании Комиссии.

"Меня на работе в это время вообще не было, я был временно нетрудоспособным", - отреагировал на претензии ГБР Алексей Омельян.

В целом касательно ситуации с ВККС и ГБР было заметно, что члены Совета правосудия поделились на тех, кто не видел каких-либо существенных нарушений в действиях ГБР и на членов, которые все же скептически воспринимали действия ГБР.

Так, члены Совета правосудия пытались выяснить, почему расследование указанных уголовных производств, несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, до сих пор не привело к каким-либо конкретным результатам. «Следствие еще продолжается», - лишь смогли сообщить в ответ представители ГБР.

Предложение докладчика – члена Совета правосудия Елены Ковбий, признать действия ГБР законными и такими, что не привели к посягательству на независимость Комиссии, поддержали только три представителя ВСП – Елена Ковбий, Ольга Попикова и Алла Котелевец.

За альтернативное и более компромиссное предложение, автором которого стал член ВСП Алексей Мельник, проголосовали уже 8 членов Совета правосудия – Григорий Усик, Станислав Кравченко, Оксана Кваша, Алексей Мельник, Роман Маселко, Олег Кандзюба, Дмитрий Лукьянов и Татьяна Бондаренко.

Таким образом, Высший совет правосудия решил:

Обратиться в Офис Генерального прокурора для предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений во всех трех уголовных производствах.

Обратить внимание Офиса Генерального прокурора на необходимость решения вопроса взятия на контроль и обеспечения эффективного досудебного расследования в указанных уголовных производствах

Поручить рабочей группе по разработке и внедрению мер обеспечения независимости судей и авторитета правосудия при Высшем совете правосудия проработать ответы во исполнение этого решения и при необходимости инициировать принятие дополнительных мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Обратить внимание Государственного бюро расследований на необходимость во время проведения следственных действий и досудебных расследований недопущения блокирования работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, что может привести к остановке выполнения конституционных функций по отбору и оценке судей.

Автор Вячеслав Хрипун

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