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Рада приняла за основу законопроект об организационных основах оказания поддержки в аграрном секторе

21:44, 17 июня 2025
Законопроект разработан с целью выполнения международных обязательств Украины, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и ЕС, Европейским сообществом по атомной энергии и государствами-членами ЕС — с другой, и направлен на реализацию инициативы ЕС «Ukraine Facility».
Рада приняла за основу законопроект об организационных основах оказания поддержки в аграрном секторе
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Во вторник, 17 июня, Верховная Рада рассмотрела проекты Законов Украины №13202 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организационных основ оказания поддержки в аграрном секторе», поданный Кабинетом Министров Украины, и альтернативный №13202-1 с таким же названием.

По результатам рассмотрения в первом чтении за основу был принят проект Закона Украины №13202-1.

Законопроект разработан с целью выполнения международных обязательств Украины, предусмотренных статьями 403–406 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и государствами-членами ЕС, и направлен на реализацию инициативы ЕС «Ukraine Facility».

Законопроект предусматривает:

  • создание Платежного агентства;
  • внедрение Интегрированной системы администрирования и контроля (ИСАК);
  • создание Системы сельскохозяйственных данных (ССД);
  • формирование систем управления, мониторинга и контроля за поддержкой сельского хозяйства Украины, соответствующих подходам Общей аграрной политики ЕС;
  • введение ответственности за нарушение условий предоставления поддержки.

В частности:

  • совершенствование терминологии и внесение изменений в законодательные акты в связи с изменением названия Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины»;
  • установление многоуровневой системы мониторинга выплат (автоматизированной, документальной, физической проверки), осуществляемой Платежным агентством;
  • внедрение полноценного правового механизма для функционирования Интегрированной системы администрирования и контроля, с началом ее работы с 1 января 2027 года;
  • внедрение правового механизма функционирования Системы сельскохозяйственных данных с учетом положений законодательства ЕС;
  • обязанность возврата средств в случае нарушения условий предоставления поддержки и запрет на получение такой поддержки нарушителями и связанными с ними лицами в течение следующих 3 бюджетных периодов;
  • введение ответственности в ряде законодательных актов Украины за нарушения, связанные с предоставлением государственной помощи, поддержки за счет местных бюджетов, международной технической помощи, грантов в сельском хозяйстве или другой помощи с целью недопущения мошенничества и манипуляций.

Кроме того, имплементация положений законопроекта требований Регламентов ЕС 2021/2115 и 2021/2116 будет способствовать выполнению Украиной международных обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и инициативы «Ukraine Facility» и позволит Украине получить расширенный доступ к инструментам финансирования Европейского Союза, включая Европейский сельскохозяйственный гарантийный фонд и Европейский фонд развития сельских территорий.

В Раде отмечают, что принятие законопроекта окажет системное позитивное влияние на развитие сельского хозяйства Украины, обеспечив формирование прозрачной, эффективной и подотчетной системы управления финансовыми ресурсами в аграрной сфере.

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Верховная Рада Украины законопроект

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