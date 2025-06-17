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Рада прийняла за основу законопроект щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі

21:44, 17 червня 2025
Законопроект розроблено з метою виконання міжнародних зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і державами-членами ЄС, з іншої сторони та спрямований на реалізацію ініціативи ЄС «Ukraine Facility».
Рада прийняла за основу законопроект щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі
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У вівторок, 17 червня, Верховна Рада розглянула проекти Законів України 13202 «Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі», поданий Кабінетом Міністрів України та 13202-1 «Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі».

За результатами розгляду в першому читанні за основу було прийнято проект Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі», (№ 13202-1).

Законопроект розроблено з метою виконання міжнародних зобов’язань України, передбачених статтями 403–406 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і державами-членами ЄС, з іншої сторони та спрямований на реалізацію ініціативи ЄС «Ukraine Facility».

Законопроектом пропонується створення Виплатної агенції, запровадження Інтегрованої системи адміністрування та контролю (ІСАК), створення Системи сільськогосподарських даних (ССД), створення систем управління, моніторингу та контролю за підтримкою сільського господарства України, які відповідають підходам Спільної аграрної політики ЄС, впровадження відповідальності за порушення умов надання підтримки. Зокрема:

- удосконалення термінології та внесення змін до законодавчих актів у зв’язку зі зміною назви Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

- встановлення багаторівневої системи моніторингу виплат (автоматизованої, документальної, фізичної перевірок), що здійснюється Виплатною агенцією;

- запровадження завершеного правового механізму для функціонування Інтегрованої системи адміністрування та контролю, передбачається її запровадження з 1 січня 2027 року;

- запровадження завершеного правового механізму функціонування Системи сільськогосподарських даних з урахуванням відповідних положень законодавства ЄС;

- впровадження обов’язку повернення коштів у разі порушення умов надання підтримки, а також встановлення заборони на отримання порушниками та пов’язаними з ними особами, підтримки протягом наступних 3-х бюджетних періодів;

- запровадження відповідальності у ряді законодавчих актів України за порушення, пов’язані з наданням державної допомоги, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги (підтримки) з метою уникнення шахрайства та маніпуляцій з підтримкою.

Також, імплементація положеннями законопроекту вимог Регламентів ЄС 2021/2115 та 2021/2116 сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію та «Ukraine Facility» та дозволить Україні отримати розширений доступ до інструментів фінансування Європейського Союзу, включаючи Європейський сільськогосподарський гарантійний фонд та Європейський фонд розвитку сільських територій.

У Раді зазначають, що прийняття законопроекту матиме системний позитивний вплив на розвиток сільського господарства України, забезпечуючи формування прозорої, ефективної та підзвітної системи управління фінансовими ресурсами у сільському господарстві.

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Верховна Рада України законопроект

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