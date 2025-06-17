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Ударят ли США по Ирану — Трамп обдумывает решение в Ситуационном центре

22:19, 17 июня 2025
Дональд Трамп все больше склоняется к использованию военных ресурсов США для удара по ядерным объектам Ирана и теряет интерес к идее дипломатического решения для прекращения нарастающего конфликта.
Ударят ли США по Ирану — Трамп обдумывает решение в Ситуационном центре
Фото: GettyImages
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Во вторник, 17 июня, проходит встреча президента США Дональда Трампа с командой национальной безопасности в Ситуационном центре. Об этом сообщает CNN.

«Это происходит на фоне того, что президент взвешивает, следует ли США дальше вмешиваться в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном. Вчера он досрочно покинул саммит «Большой семерки» в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон», - пишет издание.

Отмечается, что более 30 американских самолетов-заправщиков были переброшены в регион за последние несколько дней, чтобы подготовиться к возможному решению Трампа отдать приказ Военно-воздушным силам США о дозаправке израильских истребителей во время их ударов по Ирану, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран не может иметь ядерное оружие.

На вопрос о том, приближается ли президент Дональд Трамп к принятию решения о наступательных действиях против Ирана, Ванс ответил: «Я думаю, что президент ясно дает понять американскому народу и всему миру, что его политика заключается в том, что Иран не может иметь ядерное оружие, и частью этого является запрет на обогащение на их территории».

Ванс добавил, что «у президента есть много разных вариантов для достижения окончательной цели политики», добавив, что администрация в настоящее время «пытается объяснить, почему это важно для американского народа, почему это важно для президента Соединенных Штатов, и мы будем продолжать это делать».

Также CNN со ссылкой на свои источники добавляет, что Дональд Трамп все больше склоняется к использованию военных ресурсов США для удара по ядерным объектам Ирана и теряет интерес к идее дипломатического решения для прекращения нарастающего конфликта.

Отмечается, что новая, более жесткая линия представляет собой значительный сдвиг в позиции Трампа, хотя источники отмечают, что он по-прежнему открыт для дипломатического решения — если Иран пойдет на серьезные уступки.

По данным Sky News, военные США перебрасывают больше истребителей на Ближний Восток и продлевают срок развертывания других боевых самолетов. В числе отправляются истребители F-16, F-22 и F-35.

При этом двое из чиновников подчеркнули оборонительный характер развертывания.

Четвертый источник сообщил, что США могут также направить в Восточное Средиземноморье боевые корабли, способные сбивать баллистические ракеты.

В настоящее время Соединенные Штаты уже располагают значительным военным присутствием в регионе — почти 40 000 военнослужбующих, включая системы противовоздушной обороны, истребители и корабли, способные обнаруживать и уничтожать вражеские ракеты.

В Белом Доме добавляют, что Трамп даст комментарии сразу после заседания Совбеза США.

Напомним, Дональд Трамп требует безоговорочной капитуляции от Ирана.

Ранее сообщалось, что Израиль готовит новые удары по Ирану, а США усиливают военное присутствие.

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США Иран Израиль

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