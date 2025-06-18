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Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог планує відвідати Білорусь, щоб зустрітися з Лукашенком, — Reuters

08:13, 18 червня 2025
За даними джерел, поїздка розглядається як потенційний крок до початку мирних переговорів щодо припинення війни РФ проти України.
Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог планує відвідати Білорусь, щоб зустрітися з Лукашенком, — Reuters
Фото: Getty Images
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Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог найближчими днями планує відвідати Білорусь, щоб зустрітися із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на чотири джерела.

Офіційно інформація про візит не оприлюднена.

«Точний порядок денний зустрічі поки невідомий. Хоча Келлог у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, що може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни РФ проти України», - зазначає агентство із посиланням на своїх співбесідників.

Держдеп США і посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися від коментарів. Келлог і Білий дім не відповіли на запити про коментарі.

«Планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, і можливо, що поїздку можуть скасувати або перенести в останній момент», - вказується у матеріалі.

Видання додає: якщо це станеться, Келлог стане найвищим американським чиновником, який відвідав Мінськ за останні роки.

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США Білорусь війна Келлог

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