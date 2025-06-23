В Украине заработал калькулятор конкурсного балла НМТ для поступления-2025

На сайте Вступ-2025 появился новый онлайн-инструмент — калькулятор конкурсного балла НМТ для поступающих на базе полного общего среднего образования (11 классов) и НРК5 (младший специалист, младший бакалавр, профессиональный младший бакалавр).
Этот сервис позволяет быстро и удобно рассчитать конкурсный балл для поступления на основе результатов НМТ за любой год с 2022 по 2025 год.
Функционал калькулятора учитывает:
год составления НМТ;
результаты 4 тестов;
творческие оценки (для творческих специальностей);
региональный и отраслевой коэффициенты;
дополнительные баллы за подготовительные курсы (при наличии).
Для вступительной кампании 2025 можно использовать результаты НМТ любого из предыдущих лет (2022–2025), но только с одного года.
Комбинирование результатов разных лет не допускается, поскольку НМТ является цельным тестом. Абитуриент самостоятельно выбирает, результат какого года использовать при подаче заявлений.
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