В Украине заработал калькулятор конкурсного балла НМТ для поступления-2025

С помощью калькулятора можно рассчитать баллы за все годы проведения в Украине национального мультипредметного теста.

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На сайте Вступ-2025 появился новый онлайн-инструмент — калькулятор конкурсного балла НМТ для поступающих на базе полного общего среднего образования (11 классов) и НРК5 (младший специалист, младший бакалавр, профессиональный младший бакалавр).

Этот сервис позволяет быстро и удобно рассчитать конкурсный балл для поступления на основе результатов НМТ за любой год с 2022 по 2025 год.

Функционал калькулятора учитывает:

год составления НМТ;

результаты 4 тестов;

творческие оценки (для творческих специальностей);

региональный и отраслевой коэффициенты;

дополнительные баллы за подготовительные курсы (при наличии).

Для вступительной кампании 2025 можно использовать результаты НМТ любого из предыдущих лет (2022–2025), но только с одного года.

Комбинирование результатов разных лет не допускается, поскольку НМТ является цельным тестом. Абитуриент самостоятельно выбирает, результат какого года использовать при подаче заявлений.

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