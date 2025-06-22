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США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану – Трамп заявив про «повне знищення»

08:18, 22 червня 2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що ключові ядерні об'єкти «повністю і безповоротно знищені» після ударів США.
США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану – Трамп заявив про «повне знищення»
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Президент США Дональд Трамп виступив із терміновим зверненням з Білого дому, у якому оголосив про успішні удари по ключових ядерних об’єктах Ірану. За його словами, ці цілі були «повністю і безповоротно знищені».

На брифінгу, як пише «Інтерфакс-Україна», поруч із Трампом були віце-президент Джей-Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет.

«Сьогодні я можу повідомити світові, що ці удари були вражаючим військовим успіхом. Іранські об'єкти зі збагачення ядерної енергії були повністю і безповоротно знищені. Іран, забіяка Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими», — заявив Трамп.

Він також висловив подяку прем’єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу за співпрацю: «США та Ізраїль діяли як команда».

Трамп попередив, що у США залишилось ще багато потенційних цілей: «Сьогоднішня була найскладнішою з них, і, можливо, найбільш смертоносною. Але якщо мир не настане швидко, ми будемо переслідувати ці інші цілі з точністю, швидкістю і майстерністю».

Також він анонсував окрему пресконференцію Пентагону щодо ударів по об'єктах на території Ірану.

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США Дональд Трамп Іран Ізраїль

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