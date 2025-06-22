США нанесли удары по ядерным объектам Ирана — Трамп заявил о «полном уничтожении»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые ядерные объекты «полностью и безвозвратно уничтожены» после ударов США.

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Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением из Белого дома, в котором объявил об успешных ударах по ключевым ядерным объектам Ирана. По его словам, эти цели были «полностью и безвозвратно уничтожены».

На брифинге, как пишет «Интерфакс-Украина», рядом с Трампом находились вице-президент Джей-Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

«Сегодня я могу сообщить миру, что эти удары стали впечатляющим военным успехом. Иранские объекты по обогащению ядерного топлива были полностью и безвозвратно уничтожены. Иран, задира Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут намного масштабнее и намного легче», — заявил Трамп.

Он также выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за сотрудничество: «США и Израиль действовали как одна команда».

Трамп предупредил, что у США осталось еще много потенциальных целей: «Сегодняшняя была самой сложной из них и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать остальные цели с точностью, скоростью и мастерством».

Также он анонсировал отдельную пресс-конференцию Пентагона по поводу ударов по объектам на территории Ирана.

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