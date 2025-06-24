В Раде зарегистрировали законопроект относительно локализации в публичных и оборонных закупках

Дмитрий Наталуха, Давид Арахамия, Александр Завитневич и другие зарегистрировали законопроект о внесении изменений в законы о публичных закупках и об оборонных закупках.

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Группа народных депутатов, среди которых Дмитрий Наталуха, Давид Арахамия, Александр Завитневич и другие, зарегистрировали в парламенте законопроект 13392, которым предусмотрены изменения относительно местной составляющей (локализации) в публичных и оборонных закупках.

Законопроектом предлагается предусмотреть:

временно, до 31 декабря 2032 года, для осуществления закупки определенных товаров, стоимость которых в составе предмета закупки равна или превышает 1 миллион гривен, установить требование, что заказчик осуществляет закупку этих товаров исключительно, если их степень локализации производства равна или превышает процент локализации с поэтапным его увеличением, и установить требование, чтобы такой товар был включен в перечень товаров с подтвержденной степенью локализации производства непосредственно его производителем;

в переходные положения закона об оборонных закупках предлагается ввести норму, согласно которой временно, на период действия военного положения и в течение 5 лет со дня его завершения, устанавливаются особенности осуществления закупок, если стоимость предмета закупки равна или превышает 1 млн грн;

обязанность Уполномоченного органа формировать и вести перечень товаров с подтвержденной степенью локализации производства, который обнародуется на его веб-портале, а также дополнительные функции Уполномоченного органа;

создание комиссии по вопросам обеспечения формирования и ведения перечня товаров с подтвержденной степенью локализации производства и соответствия информации, содержащейся в нем, и ее полномочия;

отдельные исключения относительно товаров, странами происхождения которых являются участники соответствующих международных договоров, только при наличии предусмотренных законодательством документов, подтверждающих страну происхождения товаров;

требование относительно указания в тендерной документации соответствия степени локализации производства, и относительно предоставления участниками закупок информации, а также подтверждающих документов относительно степени локализации производства, а также обязанность заказчика отклонять тендерное предложение при нарушении этих требований и несоответствии степени локализации производства;

дополнительные основания для принятия органами государственного финансового контроля решения о начале мониторинга;

включение в существенные условия договора положения о применении к поставщику штрафа в размере не менее 25% цены договора, который взыскивается в пользу заказчика в случае, если товар, который был поставлен в соответствии с таким договором, не соответствует степени локализации;

определение формулы вычисления государственным заказчиком при оценке предложений участников процедур закупок цены товаров, внесенных в перечень локализованных товаров, и условия применения такой формулы;

установление механизма определения удельного веса критерия оценки предложения участника закупки — локализация производства в зависимости от степени локализации производства товара (товаров), являющегося предметом закупки, с учетом распределения удельного веса.

Как отмечают депутаты, анализ 5172 публичных закупок, состоявшихся в течение августа 2023 – апреля 2024 годов, продукции, подпадающей под требования локализации, на общую сумму 39,8 млрд грн, дал возможность выявить, что 2054 (или около 39,7%) из них произошли с нарушением законодательства в сфере публичных закупок с соблюдением требований относительно степени локализации.

Так, в период с января по апрель 2024 г. соответствующее количество закупок составило всего 1216, из которых в 368 – выявлены признаки нарушений. Из общего количества нарушений – 83% приходятся на закупки отечественной продукции, в ходе которых имели место такие процедурные нарушения, как отсутствие со стороны заказчика требований к поставщику предоставить необходимые документы, подтверждающие имеющийся уровень степени локализации, и/или непредоставление поставщиком фактической калькуляции соответствующих расходов. В остальных 17% случаев имели место случаи закупки товаров, которые не соответствуют установленным законодательством критериям локализации. Такие случаи охватывают закупки товаров, не включенных в Перечень, а также тех, которые включены в него таким образом, когда товар (обычно импортный) в Перечень вносится непосредственно не производителем и при этом указывается фиктивный уровень локализации.

Автор: Наталя Мамченко

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