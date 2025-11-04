Практика судов
  1. В Украине

Рада приняла за основу законопроект о локализации в публичных и оборонных закупках

14:18, 4 ноября 2025
Депутаты поддержали за основу изменения в законодательство о публичных закупках.
Рада приняла за основу законопроект о локализации в публичных и оборонных закупках
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые законодательные акты Украины относительно местной составляющей (локализации) в публичных и оборонных закупках №13392.

Законопроект предусматривает усиление контроля за степенью локализации производства при осуществлении публичных закупок, устранение недостатков в практической реализации требований Закона Украины "О публичных закупках".

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом предлагается предусмотреть:

  • временно, до 31 декабря 2032 года, для осуществления закупки определённых товаров, стоимость которых в составе предмета закупки равна или превышает 1 миллион гривен, установить требование, что заказчик осуществляет закупку этих товаров исключительно, если их степень локализации производства равна или превышает процент локализации с поэтапным его увеличением, и установить требование, чтобы такой товар был включён в перечень товаров с подтверждённой степенью локализации производства непосредственно его производителем;
  • в переходные положения закона об оборонных закупках предлагается ввести норму, согласно которой временно, на период действия военного положения и в течение 5 лет со дня его завершения, устанавливаются особенности осуществления закупок, если стоимость предмета закупки равна или превышает 1 млн грн;
  • обязанность Уполномоченного органа формировать и вести перечень товаров с подтверждённой степенью локализации производства, который обнародуется на его веб-портале, а также дополнительные функции Уполномоченного органа;
  • создание комиссии по вопросам обеспечения формирования и ведения перечня товаров с подтверждённой степенью локализации производства и соответствия информации, содержащейся в нём, и её полномочия;
  • отдельные исключения относительно товаров, странами происхождения которых являются участники соответствующих международных договоров, только при наличии предусмотренных законодательством документов, подтверждающих страну происхождения товаров;
  • требование относительно указания в тендерной документации соответствия степени локализации производства и относительно предоставления участниками закупок информации, а также подтверждающих документов относительно степени локализации производства, а также обязанность заказчика отклонять тендерное предложение при нарушении этих требований и несоответствии степени локализации производства;
  • дополнительные основания для принятия органами государственного финансового контроля решения о начале мониторинга;
  • включение в существенные условия договора положения о применении к поставщику штрафа в размере не менее 25% цены договора, который взыскивается в пользу заказчика в случае, если товар, который был поставлен в соответствии с таким договором, не соответствует степени локализации;
  • определение формулы вычисления государственным заказчиком при оценке предложений участников процедур закупок цены товаров, внесённых в перечень локализованных товаров, и условий применения такой формулы;
  • установление механизма определения удельного веса критерия оценки предложения участника закупки — локализация производства — в зависимости от степени локализации производства товара (товаров), являющихся предметом закупки, с учётом распределения удельного веса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду