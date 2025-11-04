Рада приняла за основу законопроект о локализации в публичных и оборонных закупках

Депутаты поддержали за основу изменения в законодательство о публичных закупках.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые законодательные акты Украины относительно местной составляющей (локализации) в публичных и оборонных закупках №13392.

Законопроект предусматривает усиление контроля за степенью локализации производства при осуществлении публичных закупок, устранение недостатков в практической реализации требований Закона Украины "О публичных закупках".

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом предлагается предусмотреть:

временно, до 31 декабря 2032 года, для осуществления закупки определённых товаров, стоимость которых в составе предмета закупки равна или превышает 1 миллион гривен, установить требование, что заказчик осуществляет закупку этих товаров исключительно, если их степень локализации производства равна или превышает процент локализации с поэтапным его увеличением, и установить требование, чтобы такой товар был включён в перечень товаров с подтверждённой степенью локализации производства непосредственно его производителем;

в переходные положения закона об оборонных закупках предлагается ввести норму, согласно которой временно, на период действия военного положения и в течение 5 лет со дня его завершения, устанавливаются особенности осуществления закупок, если стоимость предмета закупки равна или превышает 1 млн грн;

обязанность Уполномоченного органа формировать и вести перечень товаров с подтверждённой степенью локализации производства, который обнародуется на его веб-портале, а также дополнительные функции Уполномоченного органа;

создание комиссии по вопросам обеспечения формирования и ведения перечня товаров с подтверждённой степенью локализации производства и соответствия информации, содержащейся в нём, и её полномочия;

отдельные исключения относительно товаров, странами происхождения которых являются участники соответствующих международных договоров, только при наличии предусмотренных законодательством документов, подтверждающих страну происхождения товаров;

требование относительно указания в тендерной документации соответствия степени локализации производства и относительно предоставления участниками закупок информации, а также подтверждающих документов относительно степени локализации производства, а также обязанность заказчика отклонять тендерное предложение при нарушении этих требований и несоответствии степени локализации производства;

дополнительные основания для принятия органами государственного финансового контроля решения о начале мониторинга;

включение в существенные условия договора положения о применении к поставщику штрафа в размере не менее 25% цены договора, который взыскивается в пользу заказчика в случае, если товар, который был поставлен в соответствии с таким договором, не соответствует степени локализации;

определение формулы вычисления государственным заказчиком при оценке предложений участников процедур закупок цены товаров, внесённых в перечень локализованных товаров, и условий применения такой формулы;

установление механизма определения удельного веса критерия оценки предложения участника закупки — локализация производства — в зависимости от степени локализации производства товара (товаров), являющихся предметом закупки, с учётом распределения удельного веса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.