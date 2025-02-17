Гостаможслужба внедряет ИИ для упрощения таможенного оформления авто

Теперь таможенная декларация может формироваться еще проще и быстрее, благодаря двум функциям.

Фото: weukraine.tv

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Государственная таможенная служба Украины сообщила, что внедряет искусственный интеллект для упрощения таможенного оформления автомобилей.

Отмечается, что обновлен раздел «Ввоз легкового автомобиля» в Личном кабинете на портале «Единое окно для международной торговли».

Теперь таможенная декларация может формироваться еще проще и быстрее, благодаря двум ключевым улучшениям:

- Распознавание характеристик автомобиля по VIN-коду – достаточно ввести VIN, и система автоматически попытается найти технические данные транспортного средства.

- Автоматическое заполнение части граф декларации на основе фототехнического паспорта – просто загрузите изображение документа и искусственный интеллект считает все возможные характеристики автомобиля, содержащиеся в техпаспорте. Остальные данные система предложит на основе VIN.

Ранее Гостаможслужба интегрировала ИИ в систему анализа и управления рисками.

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