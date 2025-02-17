МИД возобновляет оформление электронных виз для иностранцев из 45 стран — что нужно знать

Украина приостановила оформление электронных виз для иностранцев в 2022 году.

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Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины с 17 февраля возобновляет оформление электронных виз с целью въезда в Украину иностранцев из 45 стран. Об этом сообщает МИД.

Оформление е-виз будет происходить с туристической, частной, деловой, образовательной, культурной, научной целью, для журналистов, спортсменов и с целью лечения.

Срок оформления е-виз длится в течение трех рабочих дней, а в срочном порядке – 1 день.

С перечнем стран и порядком оформления е-виз можно ознакомиться по ссылке.

Как известно, Украина приостановила оформление электронных виз для иностранцев в 2022 году из-за полномасштабного вторжения РФ.

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