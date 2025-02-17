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МЗС відновлює оформлення електронних віз для іноземців із 45 країн — що слід знати

10:50, 17 лютого 2025
Україна призупинила оформлення електронних віз для іноземців у 2022 році.
МЗС відновлює оформлення електронних віз для іноземців із 45 країн — що слід знати
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Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з 17 лютого відновлює оформлення електронних віз з метою в’їзду в Україну іноземців із 45 країн. Про це повідомляє МЗС.

Оформлення е-Віз відбуватиметься з туристичною, приватною, діловою, освітньою, культурною, науковою метою, для журналістів, спортсменів та з метою лікування.

Термін оформлення е-Віз триває протягом трьох робочих днів, а в терміновому порядку — 1 день.

З переліком країн та порядком оформлення е-Віз можна ознайомитися за посиланням.

Як відомо, Україна призупинила оформлення електронних віз для іноземців у 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ.

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віза МЗС іноземець

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