МЗС відновлює оформлення електронних віз для іноземців із 45 країн — що слід знати

Україна призупинила оформлення електронних віз для іноземців у 2022 році.

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Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з 17 лютого відновлює оформлення електронних віз з метою в’їзду в Україну іноземців із 45 країн. Про це повідомляє МЗС.

Оформлення е-Віз відбуватиметься з туристичною, приватною, діловою, освітньою, культурною, науковою метою, для журналістів, спортсменів та з метою лікування.

Термін оформлення е-Віз триває протягом трьох робочих днів, а в терміновому порядку — 1 день.

З переліком країн та порядком оформлення е-Віз можна ознайомитися за посиланням.

Як відомо, Україна призупинила оформлення електронних віз для іноземців у 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ.

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