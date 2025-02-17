Держмитслужба впроваджує ШІ для спрощення митного оформлення авто

Відтепер митна декларація може формуватися ще простіше та швидше, завдяки двом функціям.

Фото: weukraine.tv

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Державна митна служба України повідомила, що впроваджує штучний інтелект для спрощення митного оформлення автомобілів.

Зазначається, що було оновлено розділ «Ввезення легкового автомобіля» в Особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

Відтепер митна декларація може формуватися ще простіше та швидше, завдяки двом ключовим покращенням:

- Розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом – достатньо ввести VIN, і система автоматично спробує знайти технічні дані транспортного засобу.

- Автоматичне заповнення частини граф декларації на основі фото техпаспорта – просто завантажте зображення документа і штучний інтелект зчитає всі можливі характеристики автомобіля, що містяться у техпаспорті. Решту даних система запропонує на основі VIN.

Раніше Держмитслужба інтегрувала ШІ в систему аналізу та управління ризиками.

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