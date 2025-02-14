Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию, но не для встречи с россиянами

После Саудовской Аравии Владимир Зеленский посетит Турцию.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Саудовскую Аравию, но там не планируются встречи с россиянами. Об этом он сказал во время общения с журналистами перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

«У меня будет официальный визит в Саудовскую Аравию для встречи с его королевским высочеством. Затем в Турцию. С россиянами не будет встречи», – заявил Зеленский.

При этом Глава государства не уточнил, когда запланирована поездка в Саудовскую Аравию и Турцию.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии может состояться встреча чиновников США, Украины и России, посвященная прекращению войны. Об этом Трамп сообщил 13 января во время беседы с журналистами в Белом доме.

«На следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча не со мной для президента Путина, а с чиновниками. И Украина тоже будет ее частью. И мы посмотрим, сможем ли мы закончить эту войну», — заявлял Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Трампом был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».

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