Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії, але не для зустрічі з росіянами

Після Саудівської Аравії Володимир Зеленський відвідає Туреччину.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відвідає Саудівську Аравію, але наразі там не плануються зустрічі з росіянами. Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед початком Мюнхенської конференції з безпеки.

«У мене буде офіційний візит в Саудівську Аравію для зустрічі з його королівською високістю. Потім до Туреччини. З росіянами не буде зустрічі», - заявив Зеленський.

При цьому Глава держави не уточнив, коли саме запланована поїздка до Саудівської Аравії та Туреччини.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії може відбутися зустріч високопосадовців США, України та Росії, присвячена припиненню війни. Про це Трамп повідомив 13 січня під час розмови з журналістами в Білому домі.

«Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч не зі мною для президента Путіна, а з високопосадовцями. І Україна теж буде її частиною. І ми подивимося, чи зможемо ми закінчити цю війну», — заявляв Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Також Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була тривалою і йшлося про «можливості досягти миру».

Крім цього, Трамп озвучив склад переговорної групи з приводу завершення війни в Україні.

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