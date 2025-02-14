Ми ніколи не визнаємо наші території російськими, нам потрібна армія у 1,5 млн солдатів — головні заяви Володимира Зеленського

Президент Зеленський підкреслив, що якщо нас не беруть в НАТО, то Україні потрібна армія у 1,5 млн солдатів з сучасною зброєю.

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Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

За його словами, вступ України до НАТО – для це "найдешевший варіант", як можна зупинити російську агресію. Але, він додав, що США та Трамп не готові говорити про НАТО.

Вкотре глава держави нагадав, що Україна ніколи не визнає свої території російськими.

Зеленський також зазначив, що Росія створює угруповання на території Білорусі – близько 100 000-150 000 бійців.

"Я не впевнений, що це буде наступ в Україну. Але вони можуть піти в Україну або Польщу з країнами Балтії", - вважає Зеленський.

Крім цього, Президент прокоментував атаку дрона на Чорнобильську АЕС. Він вважає, що ця атака може бути визнаною, як терористичний акт.

"Дрон, який поцілив у саркофаг ЧАЕС, летів на висоті 85 м, радари Повітряних сил його не бачили", - сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський наголосив, що в останні дні покращилася ситуація на Покровському напрямку.

"Важливо сказати, що в останні дні ситуація на Покровському напрямку покращилася... Без деталей, але ми там впевненіші", - сказав він.

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