Дрон йшов на висоті 85 метрів, його не бачили радари, — Зеленський повідомив деталі атаки на Чорнобильську АЕС

Володимир Зеленський зазначив, що дрон атакував саркофаг, яким закритий блок ЧАЕС та нагадав, що над будівництвом саркофага працювали 40 країни світу.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції повідомив деталі атаки. Він зазначив, що дрон йшов на висоті 85 метрів, його не бачили радари.

Також дрон летів саме у бік саркофагу, яким закритий блок ЧАЕС, який сам по собі є дуже небезпечним. Зеленський нагадав, що над будівництвом саркофага працювали 40 країни світу, і він був абсолютно безпечним.

За словами Президента, атака по Чорнобильській АЕС може бути визнаною, як терористичний акт.

Нагадаємо, за даними Державної інспекції ядерної регулювання, дрон пошкодив оболонку укриття Чорнобильської АЕС та обладнання в гаражі техобслуговування.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав світову спільноту терміново відреагувати на удар по укриттю ЧАЕС.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС.

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