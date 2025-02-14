Дрон шел на высоте 85 метров, его не видели радары, — Зеленский сообщил детали атаки на Чернобыльскую АЭС

Владимир Зеленский отметил, что дрон атаковал саркофаг, которым закрыт блок ЧАЭС и напомнил, что над строительством саркофага работали 40 стран мира.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности сообщил детали атаки. Он отметил, что дрон шел на высоте 85 метров, его не видели радары.

Также дрон летел именно в сторону саркофага, которым закрыт блок ЧАЭС, который сам по себе очень опасен. Зеленский напомнил, что над строительством саркофага работали 40 стран мира, и он был абсолютно безопасен.

По словам Президента, атака по Чернобыльской АЭС может быть признана как террористический акт.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Министр энергетики Герман Галущенко призвал мировое сообщество срочно отреагировать на удар по укрытию ЧАЭС.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС.

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