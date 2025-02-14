Не вижу, что у США готов план относительно завершения войны, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что у США пока нет готового плана относительно окончания войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит какого-либо четкого плана у Соединенных Штатов Америки относительно завершения войны. Об этом он сказал во время общения с журналистами перед началом Мюнхенской конференции безопасности.

«Я готов в любой момент реально говорить. Мы готовы говорить обо всем. От контингента к гарантиям безопасности. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина», – сказал Президент.

Напомним, 14 февраля на Мюнхенской конференции безопасности должна была состояться встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, но ее решили перенести.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.