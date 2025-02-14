Не бачу, що у США є готовий план щодо завершення війни, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що США наразі не мають готового плану щодо закінчення війни.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить якогось чіткого плану у Сполучених Штатів Америки щодо завершення війни. Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

«Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все. Від контингенту до гарантій безпеки. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна», - сказав Президент.

Нагадаємо, 14 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції мала відбутися зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса, але її вирішили перенести

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