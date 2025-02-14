Практика судів
  1. В Україні

Не бачу, що у США є готовий план щодо завершення війни, — Володимир Зеленський

12:47, 14 лютого 2025
Володимир Зеленський заявив, що США наразі не мають готового плану щодо закінчення війни.
Не бачу, що у США є готовий план щодо завершення війни, — Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить якогось чіткого плану у Сполучених Штатів Америки щодо завершення війни. Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

«Я готовий у будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все. Від контингенту до гарантій безпеки. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна», - сказав Президент.

Нагадаємо, 14 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції мала відбутися зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса, але її вирішили перенести

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Денис Шмигаль: «Загартовані українські військові можуть стати альтернативою армії США у ЄС, а у надрах України знаходяться 22 із 30 корисних копалин, критичних для ЄС»

Заміна українськими військовими у ЄС 65-тисячного контингенту військових США та розробка українських корисних копалин: прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що Європейський Союз сам повинен бути зацікавлений у вступі України до ЄС.

Реформа Верховного Суду відбудеться, питання вже вирішене – Офіс Президента

Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність, а іноземні партнери України надали на це принципову згоду.

Створення Служби дисциплінарних інспекторів поки що тільки ускладнює діяльність ВРП — Вища рада правосуддя

До чималої кількості скарг на суддів додалися проблеми з комунікацією між Радою правосуддя та дисциплінарними інспекторами.

Частина грошей повернеться до США, а частина буде реінвестована назад в Україну на відновлення – Марко Рубіо прокоментував проект угоди про корисні копалини

Держсекретар США Марко Рубіо не виключає, що США може укласти угоду з Україною стосовно створення спільного підприємства для розробки корисних копалин.

Верховна Рада внесла зміни щодо порядку оцінювання потреб особи чи сім’ї у соціальних послугах

Зміни зокрема стосуються оцінювання потреб у соціальних послугах та осіб, які надають соціальні послуги.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва