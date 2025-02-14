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Міністр енергетики Герман Галущенко закликав світову спільноту терміново відреагувати на удар по укриттю ЧАЕС

12:33, 14 лютого 2025
Україна вимагає від міжнародної спільноти активізувати всі міжнародні зусилля, щоб змусити РФ припинити атаки на ядерні обʼєкти.
Міністр енергетики Герман Галущенко закликав світову спільноту терміново відреагувати на удар по укриттю ЧАЕС
Фото: МАГАТЕ
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Через атаку Росії на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС Україна закликає Міжнародне агентство з атомної енергії терміново активізувати зусилля для запобігання ворожим ударам по ядерних об'єктах. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначається, що Міністерство енергетики повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки на саркофаг Чорнобильської АЕС і закликало активізувати всі міжнародні зусилля, щоб змусити РФ припинити терористичні атаки на ядерні обʼєкти.

Внаслідок влучання російського ударного дрона арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень. Усі відповідні служби працюють на місці. На цей час радіаційний фон не змінювався, заміри зміни радіаційного фону проводяться постійно.

"З огляду на серйозність цієї ситуації Україна наголошує, що російські атаки на критично важливу енергоінфраструктуру, особливо на ядерні об’єкти, є абсолютно неприпустимими. Будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону", – наголошує Міністерство енергетики.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

За даними Державної інспекції ядерної регулювання, дрон пошкодив оболонку укриття Чорнобильської АЕС та обладнання в гаражі техобслуговування.

У МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли. 

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС.

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АЕС Чорнобиль

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