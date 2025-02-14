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Російський дрон пошкодив оболонку укриття Чорнобильської АЕС та обладнання в гаражі техобслуговування, — Держатомрегулювання

11:11, 14 лютого 2025
Оцінка наслідків атаки на ЧАЕС тривають.
Російський дрон пошкодив оболонку укриття Чорнобильської АЕС та обладнання в гаражі техобслуговування, — Держатомрегулювання
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

За даними Державної інспекції ядерної регулювання, внаслідок удар по Новому безпечному конфайнменту обʼєкту "Укриття" (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

При цьому інспекція наголосила, що "вплив події на безпеку НБК обʼєкту "Укриття" потребує додаткової оцінки".

Роботи з ліквідації пожежі та оцінка наслідків тривають.

Станом на ранок радіаційний стан на майданчику - без змін.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли. Він зазначив, що росіяни цілком свідомо запускають дрони над ЧАЕС, постійно експериментують з висотою прольоту шахедів, намагаються здійснювати польоти якомога нижче.

У МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

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АЕС Чорнобиль

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