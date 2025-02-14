Российский дрон повредил оболочку укрытия Чернобыльской АЭС и оборудование в гараже техобслуживания, — Госатомрегулирования

Оценка последствий атаки на ЧАЭС продолжается.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

По данным Государственной инспекции ядерного регулирования, в результате удара по Новому безопасному конфайнменту объекта "Укрытие" над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС и возникшего пожара повреждена целостность внешней оболочки и оборудования в гараже технического обслуживания кранов.

При этом инспекция подчеркнула, что "влияние события на безопасность НБК объекту "Укрытие" требует дополнительной оценки".

Работы по ликвидации пожара и оценке последствий продолжаются.

На утро радиационное состояние на площадке - без изменений.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

В МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

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