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В США TikTok снова стал доступен в AppStore и Google Play

10:59, 14 февраля 2025
TikTok снова стал доступным для загрузки в США.
В США TikTok снова стал доступен в AppStore и Google Play
Фото: Bloomberg
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Видеоплатформа TikTok снова стала доступна для загрузки в магазинах приложений AppStore и Google Play на территории США, пишет агентство Bloomberg.

Спустя почти месяц после возобновления работы, вечером 13 февраля, TikTok снова вернулся в AppStore и Google Play в США.

«Этот шаг последовал за неделями неопределенности по поводу будущего TikTok, и до сих пор нет гарантии, что он выживет в США в долгосрочной перспективе», - заявили в агентстве.

Напомним, популярное приложение было удалено из обоих магазинов еще 18 января, сразу после того, как руководство TikTok временно приостановило обслуживание в США в ответ на вступивший в силу на следующий день закон «О национальной безопасности».

Однако приложение снова заработало после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отложит исполнение запрета на его работу.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Таким образом, ByteDance, китайская компания-владелец TikTok, имеет время продать платформу в США для избежания запрета.

Еще сообщалось, что топ-блогер MrBeast готов купить TikTok.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.

Напомним, ранее Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

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США TikTok

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