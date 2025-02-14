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У США TikTok знову став доступним в AppStore та Google Play

10:59, 14 лютого 2025
TikTok знову став доступним для завантаження у США.
У США TikTok знову став доступним в AppStore та Google Play
Фото: Bloomberg
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Відеоплатформа TikTok знову стала доступною для завантаження у магазинах додатків AppStore та Google Play на території США, пише агентство Bloomberg.

Майже через місяць після відновлення роботи, ввечері 13 лютого, TikTok знову повернувся в AppStore та Google Play у США.

«Цей крок послідував за тижнями невизначеності щодо майбутнього TikTok, і досі немає гарантії, що він виживе у США у довгостроковій перспективі», - заявили у агентстві.

Нагадаємо, популярний додаток був видалений з обох магазинів ще 18 січня, відразу після того, як керівництво TikTok тимчасово призупинило обслуговування в США у відповідь на закон «Про національну безпеку», який набув чинності наступного дня.

Проте додаток знову запрацював після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що відкладе виконання заборони на його роботу.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok на 75 днів. Таким чином, ByteDance, китайська компанія-власник TikTok, має час продати платформу у США, щоб уникнути заборони.

Ще ми писали, що топ-блогер MrBeast готовий купити TikTok.

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

Нагадаємо, раніше Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

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США TikTok

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