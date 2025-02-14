Практика судов
  1. В Украине

Министр энергетики Герман Галущенко призвал мировое сообщество срочно отреагировать на удар по укрытию ЧАЭС

12:33, 14 февраля 2025
Украина требует от международного сообщества активизировать все международные усилия, чтобы вынудить РФ прекратить атаки на ядерные объекты.
Министр энергетики Герман Галущенко призвал мировое сообщество срочно отреагировать на удар по укрытию ЧАЭС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за атаки России на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС Украина призывает Международное агентство по атомной энергии срочно активизировать усилия по предотвращению вражеских ударов по ядерным объектам. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Отмечается, что Министерство энергетики сообщило МАГАТЭ обо всех обстоятельствах ночной атаки на саркофаг Чернобыльской АЭС и призвало активизировать все международные усилия, чтобы заставить РФ прекратить террористические атаки на ядерные объекты.

В результате попадания российского ударного дрона арка укрытия получила существенные повреждения. Все службы работают на месте. В настоящее время радиационный фон не изменялся, замеры смены радиационного фона производятся постоянно.

"Учитывая серьезность этой ситуации Украина отмечает, что российские атаки на критически важную энергоинфраструктуру, особенно на ядерные объекты, абсолютно недопустимы. Любое нарушение целостности защитных барьеров, систем электроснабжения или мониторингового оборудования может иметь серьезные последствия не только для Украины, но и для всего региона", - отмечает Минэнергетики.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

В МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

АЭС Чернобыль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Денис Шмыгаль: «Закаленные украинские военные могут стать альтернативой армии США в ЕС, а в недрах Украины находятся 22 из 30 полезных ископаемых, критических для ЕС»

Замена украинскими военными в ЕС 65-тысячного контингента военных США и разработка украинских полезных ископаемых: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что Европейский Союз сам должен быть заинтересован в вступлении Украины в ЕС.

Реформа Верховного Суда состоится, вопрос уже решен – Офис Президента

Судей Верховного Суда ждут проверки на добропорядочность, а иностранные партнеры Украины дали на это принципиальное согласие.

Создание Службы дисциплинарных инспекторов пока что только усложняет работу ВСП – Высший совет правосудия

К большому количеству жалоб на судей добавились проблемы с коммуникацией между Советом правосудия и дисциплинарными инспекторами.

Часть денег вернется в США, а часть будет реинвестирована обратно в Украину на восстановление – Марко Рубио прокомментировал проект соглашения о полезных ископаемых

Госсекретарь США Марко Рубио не исключает, что США может заключить соглашение с Украиной о создании совместного предприятия для разработки полезных ископаемых

Верховная Рада внесла изменения в порядок оценки потребностей лица или семьи в социальных услугах

Изменения, в частности, касаются оценки потребностей в социальных услугах и лиц, оказывающих социальные услуги.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва