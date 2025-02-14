Министр энергетики Герман Галущенко призвал мировое сообщество срочно отреагировать на удар по укрытию ЧАЭС

Украина требует от международного сообщества активизировать все международные усилия, чтобы вынудить РФ прекратить атаки на ядерные объекты.

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Из-за атаки России на арку укрытия 4-го энергоблока ЧАЭС Украина призывает Международное агентство по атомной энергии срочно активизировать усилия по предотвращению вражеских ударов по ядерным объектам. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Отмечается, что Министерство энергетики сообщило МАГАТЭ обо всех обстоятельствах ночной атаки на саркофаг Чернобыльской АЭС и призвало активизировать все международные усилия, чтобы заставить РФ прекратить террористические атаки на ядерные объекты.

В результате попадания российского ударного дрона арка укрытия получила существенные повреждения. Все службы работают на месте. В настоящее время радиационный фон не изменялся, замеры смены радиационного фона производятся постоянно.

"Учитывая серьезность этой ситуации Украина отмечает, что российские атаки на критически важную энергоинфраструктуру, особенно на ядерные объекты, абсолютно недопустимы. Любое нарушение целостности защитных барьеров, систем электроснабжения или мониторингового оборудования может иметь серьезные последствия не только для Украины, но и для всего региона", - отмечает Минэнергетики.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

В МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС.

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