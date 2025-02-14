Электронный суд: какие важные данные для пользователя содержит квитанция о доставке документов

Квитанция о доставке документов содержит ряд элементов.

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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» напомнило, какие важные данные пользователя Электронного суда содержит квитанция о доставке документов.

Квитанция о доставке документов содержит следующие элементы:

- Порядковый номер сгенерирован автоматически системой Электронный кабинет.

- Дата и время доставки – указывается время, когда отправитель (пункт 4) направил документы и они стали доступны получателю (пункт 3) в кабинете Электронный суд в разделе «Документы сторон».

- Кому доставлено – указан тип субъекта правовых отношений его РНОКПП/ЕГРПОУ и Ф.И.О. или название получателя.

- От кого доставлен – указан тип субъекта правовых отношений РНОКПП и Ф.И.О. отправителя.

- Перечень (описание) присланных документов – размещен полный перечень документов присоединенных к заявлению с указанием названия файлов и их идентификатора в системе и соответствующими файлами подписи отправителя (пункт 4). Для документов формата PDF дополнительно указано количество страниц в файле.

Почему эта информация важна?

Во-первых, квитанция является официальным подтверждением того, что пользователь получил документы и может быть использован в суде.

Во-вторых, контроль сроков позволяет отследить процессуальные сроки и своевременно подать заявления, апелляции или другие документы.

В-третьих, это делает невозможным отрицание факта получения судебных документов, что важно в случаях процессуальных споров.

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