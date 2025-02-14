Електронний суд: які важливі дані для користувача містить квитанція про доставку документів

Квитанція про доставку документів містить низку елементів.

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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» нагадало, які важливі дані для користувача Електронного суду містить квитанція про доставку документів.

Квитанція про доставку документів містить наступні елементи:

- Порядковий номер згенерований автоматично системою Електронний кабінет.

- Дату та час доставки – зазначається час коли відправник (пункт 4) надіслав документи та вони стали доступні отримувачу (пункт 3) в кабінеті Електронний суд в розділі «Документи сторін».

- Кому доставлено – вказано тип суб'єкта правових відносин його РНОКПП/ЄДРПОУ та П.І.Б. чи назву отримувача.

- Від кого доставлено – вказано тип суб'єкта правових відносин РНОКПП та П.І.Б. відправника.

- Перелік (опис) документів що надіслані – розміщено повний перелік документів приєднаних до заяви з вказанням назви файлів та їх ідентифікатора в системі і відповідними файлами підпису відправника (пункт 4). Для документів формату pdf додатково вказано кількість сторінок у файлі.

Чому ця інформація є важливою?

По-перше, квитанція є офіційним підтвердженням того, що користувач отримав документи, і може бути використана в суді.

По-друге, контроль строків дає можливість відстежити процесуальні строки та вчасно подати заяви, апеляції або інші документи.

По-третє, це унеможливлює заперечення факту отримання судових документів, що важливо у випадках процесуальних спорів.

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