Зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Ді Венсом перенесли — відома причина

Стало відомо, чому перенесли зустріч Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Фото: ukrinform.com

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У п’ятницю, 14 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції мала відбутися зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса, але її вирішили перенести, пише «Європейська правда».

Причина перенесення зустріч полягає в тому, що Україна повинна допрацювати проект меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям. Про це повідомив один з представників в українській делегації.

Зазначається, що документ вже було передано і американська сторона попросила час до 17:00, щоб із ним попрацювати.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що державний секретар США Марко Рубіо та віце-президент США Джей Ді Венс 14 лютого проведуть зустрічі з українською делегацією під час Мюнхенської безпекової конференції. Президент України Володимир Зеленський також буде присутній під час конференції у Мюнхені.

Напередодні Марко Рубіо окреслив основне бачення адміністрації США стосовно перших кроків у перемовинах про завершення війни, щодо угоди про корисні копалини України, проект якої 12 лютого у Києві представив Володимиру Зеленському міністр фінансів США Скотт Бессент та іншого.

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