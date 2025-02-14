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Мюнхенська безпекова конференція — коли виступатимуть Володимир Зеленський, Джей Ді Венс та Кіт Келлог

10:38, 14 лютого 2025
Президент Зеленський і віце-президент США Джей Ді Венс будуть виступати 14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції, а спецпредставник Келлог матиме доповідь 15 лютого.
Мюнхенська безпекова конференція — коли виступатимуть Володимир Зеленський, Джей Ді Венс та Кіт Келлог
Фото: securityconference.org
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У п’ятницю, 14 лютого, розпочнеться щорічна Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до 16 лютого. На офіційному сайті конференції оприлюднили порядок денний

Відкриватиме конференцію Крістоф Хойсген, який головуватиме на MSC. Далі виступить федеральний президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступить сьогодні з 15:30-16:00, а після нього виступить Президент України Володимир Зеленський (16:30-17:15).

Розклад ключових виступів (за київським часом):

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (14 лютого) 14:35-14:55.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15:00-15:30 (14 лютого).

Віцепрезидент США Джей Ді Венс (14 лютого) 15:30-16:00.

Президент України Володимир Зеленський - (14 лютого) 16:30-17:15.

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас (14 лютого) 16:30-17:15 та 19:00-20:00.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (15 лютого) 12:30-13:30.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц (15 лютого) 12:30-13:30.

Президент Євроради Антоніу Кошта (15 лютого) 12:30- 13:30.

Генеральний секретер НАТО Марк Рютте (15 лютого) 13:30-13:45.

Голова Європарламенту Роберта Мецола (15 лютого) 19:30-20:15; (16 лютого) 11:30-12:15.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог (15 лютого) 19:30-20:15.

Крім того, на Мюнхенській конференції відбудуться виступи Держсекретаря США Марко Рубіо та глави Пентагону Піта Гегсета, а також Єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса. Але у програмі MSC час їх промов ще не визначений.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що державний секретар США Марко Рубіо та віце-президент США Джей Ді Венс 14 лютого проведуть зустрічі з українською делегацією під час Мюнхенської безпекової конференції. Президент України Володимир Зеленський також буде присутній під час конференції у Мюнхені.

Напередодні Марко Рубіо окреслив основне бачення адміністрації США стосовно перших кроків у перемовинах про завершення війни, щодо угоди про корисні копалини України, проект якої 12 лютого у Києві представив Володимиру Зеленському міністр фінансів США Скотт Бессент та іншого.

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США Німеччина НАТО Україна Володимир Зеленський

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