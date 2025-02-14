Каньє Вест і Б’янка Цензорі розлучаються після скандалу на «Греммі»

Вест та Цензорі збираються звернутися до суду, щоб розірвати стосунки офіційно.

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Американський репер Каньє Вест розлучається з дружиною Б'янкою Цензорі, пише газета Daily Mail.

Як стало відомо, пара вже не разом і найближчими днями очікується подання заяви про розірвання шлюбу.

Повідомляється, що вони усно домовилися, що 30-річна Цензорі отримає виплату у розмірі п'яти мільйонів доларів після недовгого шлюбу, який розпочався у грудні 2022 року.

Вест розлучається через десять днів після провокаційної появи Цензорі на червоній доріжці премії «Греммі» — вона позувала перед фотографами у прозорій сукні без спідньої білизни.

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