Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся после скандала на «Грэмми»

Уэст и Цензори собираются обратиться в суд, чтобы разорвать отношения официально.

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Американский рэпер Канье Уэст расстается с женой Бьянкой Цензори, пишет газета Daily Mail.

Как стало известно, пара уже не вместе и в ближайшие дни ожидается подачи заявления о расторжении брака.

Сообщается, что они устно договорились, что 30-летняя Цензори получит выплату в размере пяти миллионов долларов после недолгого брака, начавшегося в декабре 2022 года.

Вест разводится через десять дней после провокационного появления Цензори на красной дорожке премии Грэмми — она позировала перед фотографами в прозрачном платье без нижнего белья.

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