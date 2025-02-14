Дональд Трамп объявил о введении «взаимных тарифов» в торговле с другими странами

Дональд Трамп заявил, что по соображениям справедливости решил ввести соответствующий тариф.

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных тарифов» в международной торговле. Этим шагом США повысят пошлины до уровня налогов, которые другие страны взимают на импорт, пишет Associated Press.

«Из соображений справедливости я решил взимать взаимный тариф. Это справедливо для всех. Никакая другая страна не может жаловаться», - сказал Трамп.

Позже американский президент на своей странице в Truth Social подчеркнул, что по соображениям справедливости решил ввести соответствующий тариф, согласно которому США будут взимать с других стран такие же пошлины, которые устанавливают на американские товары - ни больше, ни меньше.

«Для целей этой политики США мы будем считать, что страны, использующие систему НДС, которая гораздо более строга, чем Тариф, приравниваются к Тарифу. Отправка товаров, продуктов или чего-либо под каким-либо другим названием через другую страну с целью несправедливого причинения вреда Америке не будет принята», - сказал Трамп.

Также Трамп добавил, что США также предусматривают положения по субсидиям, которые другие страны используют для получения экономической выгоды от США. Кроме того, по его словам, будут учтены неденежные тарифы и торговые барьеры, ограничивающие доступ американской продукции и компаний к их рынкам.

«Мы можем точно определить стоимость этих немонетарных торговых барьеров. Они справедливы для всех, ни одна другая страна не может пожаловаться, и в некоторых случаях, если страна считает, что Соединенные Штаты получают слишком высокие тарифы, все, что ей нужно сделать – это уменьшить или отменить свои тарифы против нас», - сказал он.

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