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Дональд Трамп оголосив про запровадження «взаємних тарифів» в торгівлі з іншими країнами

10:19, 14 лютого 2025
Дональд Трамп заявив, що з міркувань справедливості вирішив запровадити відповідний тариф.
Дональд Трамп оголосив про запровадження «взаємних тарифів» в торгівлі з іншими країнами
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Президент США Дональд Трамп оголосив про введення «взаємних тарифів» у міжнародній торгівлі. Цим кроком США підвищать мита до рівня податків, які інші країни стягують на імпорт, пише Associated Press.

«З міркувань справедливості я вирішив стягувати взаємний тариф. Це справедливо для всіх. Жодна інша країна не може скаржитися», - сказав Трамп.

Згодом американський президент на своїй сторінці в Truth Social наголосив, що з міркувань справедливості вирішив запровадити відповідний тариф, згідно з яким США стягуватимуть з інших країн такі ж мита, які ті встановлюють на американські товари - ні більше, ні менше.

«Для цілей цієї політики США ми вважатимемо, що країни, які використовують систему ПДВ, яка є набагато більш суворою, ніж Тариф, прирівнюються до Тарифу. Відправлення товарів, продуктів або будь-чого під будь-якою іншою назвою через іншу країну з метою несправедливого заподіяння шкоди Америці не буде прийнято», - сказав Трамп.

Також Трамп додав, що США також передбачать положення щодо субсидій, які інші країни використовують для отримання економічної вигоди від США. Крім того, за його словами, будуть враховані негрошові тарифи та торгові бар'єри, які обмежують доступ американської продукції та компаній до їхніх ринків.

«Ми можемо точно визначити вартість цих немонетарних торговельних бар'єрів. Вони справедливі для всіх, жодна інша країна не може поскаржитися, і в деяких випадках, якщо країна вважає, що Сполучені Штати отримують занадто високі тарифи, все, що їй потрібно зробити, - це зменшити або скасувати свої тарифи проти нас», - сказав він.

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США Дональд Трамп

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