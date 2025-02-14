Мюнхенская конференция по безопасности — когда выступят Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс и Кит Келлог

Президент Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс будут выступать 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, а спецпредставитель Келлог будет доклад 15 февраля.

Фото: securityconference.org

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В пятницу, 14 февраля, начнется ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля. На официальном сайте конференции обнародовали повестку дня.

Откроет конференцию Кристоф Хойсген, председательствующий на MSC. Далее выступит федеральный президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступит сегодня с 15:30-16:00, а после него выступит Президент Украины Владимир Зеленский (16:30-17:15).

Расписание ключевых выступлений (по киевскому времени):

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (14 февраля) 14:35-14:55.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15:00-15:30 (14 февраля).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (14 февраля) 15:30-16:00.

Президент Украины Владимир Зеленский - (14 февраля) 16:30-17:15.

Высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас (14 февраля) 16:30-17:15 и 19:00-20:00.

Канцлер Германии Олаф Шольц (15 февраля) 12:30-13:30.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (15 февраля) 12:30-13:30.

Президент Евросовета Антониу Кошта (15 февраля) 12:30-13:30.

Генеральный секретер НАТО Марк Рютте (15 февраля) 13:30-13:45.

Глава Европарламента Роберта Мецолла (15 февраля) 19:30-20:15; (16 февраля) 11:30-12:15.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог (15 февраля) 19:30-20:15.

Кроме того, на Мюнхенской конференции еще запланированы выступления Госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета, а также Еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса. Однако в программе MSC время их выступлений еще не указано.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля проведут встречи с украинской делегацией во время Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский также будет присутствовать на конференции в Мюнхене.

Накануне Марко Рубио очертил основное видение администрации США относительно первых шагов в переговорах о завершении войны, соглашении о полезных ископаемых Украины, проект которого 12 февраля в Киеве представил Владимиру Зеленскому министр финансов США Скотт Бессент и прочего.

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