Практика судов
  1. В мире

Мюнхенская конференция по безопасности — когда выступят Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс и Кит Келлог

10:38, 14 февраля 2025
Президент Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс будут выступать 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, а спецпредставитель Келлог будет доклад 15 февраля.
Мюнхенская конференция по безопасности — когда выступят Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс и Кит Келлог
Фото: securityconference.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 14 февраля, начнется ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля. На официальном сайте конференции обнародовали повестку дня.

Откроет конференцию Кристоф Хойсген, председательствующий на MSC. Далее выступит федеральный президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступит сегодня с 15:30-16:00, а после него выступит Президент Украины Владимир Зеленский (16:30-17:15).

Расписание ключевых выступлений (по киевскому времени):

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (14 февраля) 14:35-14:55.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15:00-15:30 (14 февраля).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (14 февраля) 15:30-16:00.

Президент Украины Владимир Зеленский - (14 февраля) 16:30-17:15.

Высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас (14 февраля) 16:30-17:15 и 19:00-20:00.

Канцлер Германии Олаф Шольц (15 февраля) 12:30-13:30.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (15 февраля) 12:30-13:30.

Президент Евросовета Антониу Кошта (15 февраля) 12:30-13:30.

Генеральный секретер НАТО Марк Рютте (15 февраля) 13:30-13:45.

Глава Европарламента Роберта Мецолла (15 февраля) 19:30-20:15; (16 февраля) 11:30-12:15.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог (15 февраля) 19:30-20:15.

Кроме того, на Мюнхенской конференции еще запланированы выступления Госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета, а также Еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса. Однако в программе MSC время их выступлений еще не указано.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля проведут встречи с украинской делегацией во время Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский также будет присутствовать на конференции в Мюнхене.

Накануне Марко Рубио очертил основное видение администрации США относительно первых шагов в переговорах о завершении войны, соглашении о полезных ископаемых Украины, проект которого 12 февраля в Киеве представил Владимиру Зеленскому министр финансов США Скотт Бессент и прочего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Германия НАТО Украина Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа Верховного Суда состоится, вопрос уже решен – Офис Президента

Судей Верховного Суда ждут проверки на добропорядочность, а иностранные партнеры Украины дали на это принципиальное согласие.

Создание Службы дисциплинарных инспекторов пока что только усложняет работу ВСП – Высший совет правосудия

К большому количеству жалоб на судей добавились проблемы с коммуникацией между Советом правосудия и дисциплинарными инспекторами.

Часть денег вернется в США, а часть будет реинвестирована обратно в Украину на восстановление – Марко Рубио прокомментировал проект соглашения о полезных ископаемых

Госсекретарь США Марко Рубио не исключает, что США может заключить соглашение с Украиной о создании совместного предприятия для разработки полезных ископаемых

Верховная Рада внесла изменения в порядок оценки потребностей лица или семьи в социальных услугах

Изменения, в частности, касаются оценки потребностей в социальных услугах и лиц, оказывающих социальные услуги.

Кабмин утвердил положение о системе «Аркан», через которую происходит контроль лиц, автомобилей и грузов, пересекающих границу

Как отмечается в постановлении, система «Аркан» предназначена для обработки информации в интересах национальной безопасности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва