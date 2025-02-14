Встреча Зеленского с вице-президентом США Ди Венсом перенесли — известна причина

Стало известно, почему перенесли встречу Владимира Зеленского с вице-президентом США Джеем Ди Венсом.

Фото: ukrinform.com

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В пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции безопасности должна была состояться встреча Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, но ее решили перенести, пишет «Европейская правда».

Причина переноса встреча состоит в том, что Украина должна доработать проект меморандума по партнерству и передаст его американцам. Об этом сообщил один из представителей украинской делегации.

Отмечается, что документ уже был передан и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля проведут встречи с украинской делегацией во время Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский также будет присутствовать на конференции в Мюнхене.

Накануне Марко Рубио очертил основное видение администрации США относительно первых шагов в переговорах о завершении войны, соглашении о полезных ископаемых Украины, проект которого 12 февраля в Киеве представил Владимиру Зеленскому министр финансов США Скотт Бессент и прочего.

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