Суд освободил из-под налогового залога легковой автомобиль, но налоговая подала апелляцию — чем все закончилось

Апелляционный суд считает, что местный суд обоснованно освободил легковой автомобиль Renault Duster из-под налогового залога, поскольку истица приобрела его на торгах до наложения залога налоговым органом.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Ровенской области обжаловало в Ровенский апелляционный суд решение суда первой инстанции, которым частично удовлетворен иск о прекращении налогового залога. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

В апеляційній скарзі відповідач просив скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове — про відмову у задоволенні позову.

Апеляційний суд, ознайомившись із матеріалами справи, заслухавши у судовому засіданні пояснення його учасників, прийшов до висновку про відхилення апеляційної скарги з огляду на наступне.

Апеляційний суд встановив, що державна виконавиця при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження про стягнення з ТОВ податкової заборгованості на суму понад 2 мільйони гривень передала на реалізацію легковий автомобіль «Renault Duster», 2017 року випуску, що належить боржникові.

У лютому 2023 року позивачка на електронних торгах придбала вказаний автомобіль та сплатила його повну вартість, що підтверджується актом про проведення електронних торгів, і набула права власності на придбане майно.

У березні того ж року ГУ ДПС у Рівненській області провело опис майна у податкову заставу платника податків ТОВ, у якому спірний автомобіль відсутній. Попри це легковик «Renault Duster» перебував у переліку Державного реєстру обтяжень рухомого майна, який був придбаний позивачкою на прилюдних торгах і належав їй на праві власності, вибувши з власності платника податків ТОВ.

Місцевий суд, задовольняючи позов у частині припинення податкової застави, правильно мотивував своє рішення тим, що за умови зареєстрованої податкової застави щодо ТОВ, яке є боржником зі сплати податків та не є власником спірного транспортного засобу, позивачка позбавлена права вільно на власний розсуд розпоряджатися своїм майном, тобто належним чином реалізувати права власника.

Згідно з ч. 1 ст. 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 321 цього Кодексу право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Разом з тим, у пункті 6.52 постанови Великої Палати Верховного Суду від 02 листопада 2021 року у справі № 925/1351/19 (провадження № 12-35гс21) роз’яснюється, що прилюдні торги у межах здійснення виконавчого провадження мають виступати найбезпечнішим способом набуття майна, публічна процедура реалізації якого гарантує невідворотність результатів торгів та «юридичне очищення» майна, придбаного у такий спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», якщо інше не встановлено цим Законом, зареєстроване обтяження має вищий пріоритет над незареєстрованими обтяженнями. Пріоритет зареєстрованих обтяжень визначається у черговості їх реєстрації, за винятками, встановленими цим Законом. Обтяжувачі, які зареєстрували обтяження одного і того ж рухомого майна одночасно, мають рівні права на задоволення своїх вимог.

Отже публічне обтяження органу ДВС на спірний автомобіль мало пріоритет над публічним обтяженням податкового органу на цей же транспортний засіб, оскільки був зареєстрований значно раніше.

Зазначене вище відповідає правовій позиції Верховного Суду, що висловлена ним у постановах від 26 січня 2022 року у справі № 464/3242/20, від 24 січня 2024 року у справі № 569/9806/21, від 06 лютого 2024 року у справі № 914/2901/21, від 11 березня 2024 року у справі № 295/429/23.

Попри те, що суд попередньої інстанції задоволив позов лише частково, відхиливши позовні вимоги позивачки в частині стягнення з відповідача у справі — органу ДПС — витрат на евакуацію та збереження транспортного засобу, а також професійну правничу допомогу, однак захистив її право власності на автомобіль «Renault Duster», безперешкодне користування ним та розпоряджання, тобто належну реалізацію прав власника.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 06 лютого 2025 року у справі № 570/2429/24 (провадження № 22-ц/4815/247/25).

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