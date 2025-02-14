Практика судів
  1. В Україні

Зеленський заявив про покращення ситуації на Покровському напрямку

12:59, 14 лютого 2025
Володимир Зеленський наголосив, що Сили оборони на Покровському напрямку «впевненіші, ніж були».
Зеленський заявив про покращення ситуації на Покровському напрямку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку фронту в останні дні ситуація дещо покращилася. Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед початком Мюнхенської конференції з безпеки.

«Я думаю важливо почути, що у нас в останні дні на Покровському напрямку ситуація краща, без якихось деталей.. але ми впевненіші, ніж були», - сказав Президент.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про «хороший результат» на фронті.

Водночас аналітики проекту DeepState раніше повідомляли, що Сили оборони України провели успішні контратаки та відновили позиції одразу у деяких місцях на Покровському напрямку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Денис Шмигаль: «Загартовані українські військові можуть стати альтернативою армії США у ЄС, а у надрах України знаходяться 22 із 30 корисних копалин, критичних для ЄС»

Заміна українськими військовими у ЄС 65-тисячного контингенту військових США та розробка українських корисних копалин: прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що Європейський Союз сам повинен бути зацікавлений у вступі України до ЄС.

Реформа Верховного Суду відбудеться, питання вже вирішене – Офіс Президента

Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність, а іноземні партнери України надали на це принципову згоду.

Створення Служби дисциплінарних інспекторів поки що тільки ускладнює діяльність ВРП — Вища рада правосуддя

До чималої кількості скарг на суддів додалися проблеми з комунікацією між Радою правосуддя та дисциплінарними інспекторами.

Частина грошей повернеться до США, а частина буде реінвестована назад в Україну на відновлення – Марко Рубіо прокоментував проект угоди про корисні копалини

Держсекретар США Марко Рубіо не виключає, що США може укласти угоду з Україною стосовно створення спільного підприємства для розробки корисних копалин.

Верховна Рада внесла зміни щодо порядку оцінювання потреб особи чи сім’ї у соціальних послугах

Зміни зокрема стосуються оцінювання потреб у соціальних послугах та осіб, які надають соціальні послуги.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва