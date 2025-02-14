Зеленський заявив про покращення ситуації на Покровському напрямку

Володимир Зеленський наголосив, що Сили оборони на Покровському напрямку «впевненіші, ніж були».

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку фронту в останні дні ситуація дещо покращилася. Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед початком Мюнхенської конференції з безпеки.

«Я думаю важливо почути, що у нас в останні дні на Покровському напрямку ситуація краща, без якихось деталей.. але ми впевненіші, ніж були», - сказав Президент.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про «хороший результат» на фронті.

Водночас аналітики проекту DeepState раніше повідомляли, що Сили оборони України провели успішні контратаки та відновили позиції одразу у деяких місцях на Покровському напрямку.

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