Зеленский заявил об улучшении ситуации на Покровском направлении

Владимир Зеленский подчеркнул, что Силы обороны на Покровском направлении «более уверены, чем были».

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Покровском направлении фронта в последние дни ситуация несколько улучшилась. Об этом он сказал во время общения с журналистами перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я думаю важно услышать, что у нас в последние дни на Покровском направлении ситуация лучше, без каких-либо деталей… но мы увереннее, чем были», - сказал Президент.

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил о «хорошем результате» на фронте.

В то же время, аналитики проекта DeepState ранее сообщали, что Силы обороны Украины провели успешные контратаки и вернули позиции сразу в некоторых местах на Покровском направлении.

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