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Мы никогда не признаем наши территории российскими, нам нужна армия в 1,5 млн солдат — главные заявления Владимира Зеленского

13:07, 14 февраля 2025
Президент Зеленский подчеркнул, что если нас не берут в НАТО, то Украине нужна армия в 1,5 млн. солдат с современным оружием.
Мы никогда не признаем наши территории российскими, нам нужна армия в 1,5 млн солдат — главные заявления Владимира Зеленского
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Украине нужна армия из 1,5 млн человек в случае, если страна не вступит в НАТО. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции перед началом Мюнхенской конференции безопасности.

По его словам, вступление Украины в НАТО – для этого "самый дешевый вариант", как можно остановить российскую агрессию. Однако он добавил, что США и Трамп не готовы говорить о НАТО.

В который раз глава государства напомнил, что Украина никогда не признает свои территории российскими.

Зеленский также отметил, что Россия создает группировку на территории Беларуси – около 100 000-150 000 бойцов.

"Я не уверен, что это будет наступление в Украину. Но они могут пойти в Украину или Польшу со странами Балтии", – считает Зеленский.

Кроме того, Президент прокомментировал атаку дрона на Чернобыльскую АЭС. Он считает, что эта атака может быть признана как террористический акт.

"Дрон, попавший в саркофаг ЧАЭС, летел на высоте 85 м, радары Воздушных сил его не видели", - сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что в последние дни улучшилась ситуация в Покровском направлении.

"Важно сказать, что в последние дни ситуация на Покровском направлении улучшилась... Без деталей, но мы там увереннее", - сказал он.

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Владимир Зеленский

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