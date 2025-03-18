Часть Украины накроет пылевая буря

Пылевые бури и порывы ветра до 20 м/с прогнозируют в четырех областях.

Фото иллюстративное

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Во вторник, 18 марта, в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается пылевая буря и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в ГСЧС.

Из-за неблагоприятных погодных условий в регионах объявлен желтый уровень опасности. По данным синоптиков, ухудшение погоды продлится до конца суток.

ГСЧС предупреждает, что буря может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта. Водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно осторожными.

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