Вместо ежемесячной отчетности снова будет ежеквартальная – депутаты предлагают вернуться к правилам, действовавшим до недавних изменений в Налоговом кодексе

Для бизнеса предлагают отменить требование ежемесячной отчетности по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору и вернуться к ежеквартальной, которая действовала до 1 января 2025 года. Об этом сообщила народный депутат Мария Мезенцева, соавтор соответствующего законопроекта №13108.
«Возвращаем 4 отчета вместо 12. Что изменится? Бизнес вернется к ежеквартальной отчетности вместо ежемесячной, которая действовала с 1 января 2025 года. Это уменьшит бюрократическую нагрузку и административные расходы», – отметила парламентарий.
По ее словам, законопроект поддержали 46 народных депутатов из разных фракций и групп. На данный момент законопроект готовится к рассмотрению в парламенте.
«Государство должно упрощать условия для бизнеса, а не усложнять их», – подчеркнула депутат.
Однако остается непонятным, зачем тогда относительно недавно депутаты проголосовали за ежемесячную отчетность. Напомним, что в октябре 2024 года был принят законопроект №11416-д о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения, которым были внесены соответствующие изменения в периодичность подачи отчетности. За него проголосовала, в том числе, Мария Мезенцева.
Таким образом, как отмечают соавторы нового законопроекта №13108 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно сроков подачи отчетности о суммах дохода, начисленного (выплаченного) в пользу физических лиц, «введение ежемесячной отчетности налоговых агентов о суммах дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и суммах удержанного с них налога (в том числе ЕСВ) создало чрезмерную административную нагрузку на бизнес и предприятия, учреждения и организации в целом».
Частота подачи отчетности не влияет на налоговые поступления, но значительно усложняет ведение предпринимательской деятельности.
В целом, избыточное регулирование и бюрократическое давление создают дополнительные препятствия для всего бизнеса в Украине. Частые и сложные отчетные процедуры увеличивают расходы на ведение учета, поскольку создают потребность в дополнительном привлечении бухгалтеров и консультантов, что особенно усложняет деятельность малых и средних предприятий. Изменение периодичности подачи отчетности с ежемесячной на квартальную с разбивкой по месяцам будет способствовать уменьшению бюрократического давления, упрощению ведения хозяйственной деятельности и снижению затрат предпринимателей. В условиях военного положения и экономической нестабильности поддержка бизнеса через упрощение административных процедур является необходимым шагом.
Проектом закона предусмотрено внесение следующих изменений в Налоговый кодекс:
Автор: Наталя Мамченко
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