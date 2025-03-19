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Вместо ежемесячной отчетности снова будет ежеквартальная – депутаты предлагают вернуться к правилам, действовавшим до недавних изменений в Налоговом кодексе

07:50, 19 марта 2025
В Раду внесли законопроект, который отменяет требование ежемесячной отчетности по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору для юридических лиц и ФЛП с наемными работниками и возвращает ежеквартальную отчетность, действовавшую до 1 января 2025 года.
Вместо ежемесячной отчетности снова будет ежеквартальная – депутаты предлагают вернуться к правилам, действовавшим до недавних изменений в Налоговом кодексе
Фото: rada.gov.ua
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Для бизнеса предлагают отменить требование ежемесячной отчетности по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору и вернуться к ежеквартальной, которая действовала до 1 января 2025 года. Об этом сообщила народный депутат Мария Мезенцева, соавтор соответствующего законопроекта №13108.

«Возвращаем 4 отчета вместо 12. Что изменится? Бизнес вернется к ежеквартальной отчетности вместо ежемесячной, которая действовала с 1 января 2025 года. Это уменьшит бюрократическую нагрузку и административные расходы», – отметила парламентарий.

По ее словам, законопроект поддержали 46 народных депутатов из разных фракций и групп. На данный момент законопроект готовится к рассмотрению в парламенте.
«Государство должно упрощать условия для бизнеса, а не усложнять их», – подчеркнула депутат.

Однако остается непонятным, зачем тогда относительно недавно депутаты проголосовали за ежемесячную отчетность. Напомним, что в октябре 2024 года был принят законопроект №11416-д о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения, которым были внесены соответствующие изменения в периодичность подачи отчетности. За него проголосовала, в том числе, Мария Мезенцева.

Таким образом, как отмечают соавторы нового законопроекта №13108 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно сроков подачи отчетности о суммах дохода, начисленного (выплаченного) в пользу физических лиц, «введение ежемесячной отчетности налоговых агентов о суммах дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и суммах удержанного с них налога (в том числе ЕСВ) создало чрезмерную административную нагрузку на бизнес и предприятия, учреждения и организации в целом».
Частота подачи отчетности не влияет на налоговые поступления, но значительно усложняет ведение предпринимательской деятельности.

В целом, избыточное регулирование и бюрократическое давление создают дополнительные препятствия для всего бизнеса в Украине. Частые и сложные отчетные процедуры увеличивают расходы на ведение учета, поскольку создают потребность в дополнительном привлечении бухгалтеров и консультантов, что особенно усложняет деятельность малых и средних предприятий. Изменение периодичности подачи отчетности с ежемесячной на квартальную с разбивкой по месяцам будет способствовать уменьшению бюрократического давления, упрощению ведения хозяйственной деятельности и снижению затрат предпринимателей. В условиях военного положения и экономической нестабильности поддержка бизнеса через упрощение административных процедур является необходимым шагом.

Проектом закона предусмотрено внесение следующих изменений в Налоговый кодекс:

  • В статье 51 установить, что налоговые агенты и плательщики ЕСВ подают налоговый расчет ежеквартально (с разбивкой по месяцам отчетного квартала) вместо ежемесячной отчетности.
  • В статье 70 определить, что налоговые агенты подают информацию о приеме и увольнении работников в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала (вместо 20 календарных дней после окончания месяца).
  • В статье 170 уточнить порядок отчетности для налоговых агентов, предоставляющих бюджетные гранты, с соответствующим переходом на квартальную подачу информации.
  • Внести изменения в статью 172, которые предусматривают ежеквартальное, а не ежемесячное, предоставление нотариусами информации о заверенных договорах купли-продажи недвижимости.
  • В статье 176 предусмотреть подачу налогового расчета налоговыми агентами в сроки, установленные для налогового квартала, а не налогового месяца.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект налоговая ФЛП

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