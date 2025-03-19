Замість щомісячної звітності знов буде щоквартальна – депутати пропонують повернутися до правил, які діяли до нещодавніх змін у Податковому кодексі

До Ради внесли законопроект, який скасовує вимогу щомісячної звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору для юридичних осіб і ФОПів із найманими працівниками, і повертає щоквартальну, яка діяла до 1 січня 2025 року.

Фото: rada.gov.ua

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Для бізнесу пропонують скасувати вимогу щомісячної звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору і повернутися до щоквартальної, яка діяла до 1 січня 2025 року. Про це повідомила нардепка Марія Мезенцева, яка є співавтором відповідного законопроекту 13108.

«Повертаємо 4 звіти замість 12. Що зміниться? Бізнес повернеться до щоквартальної звітності замість щомісячної, яка діяла з 1 січня 2025 року. Це зменшить бюрократичне навантаження та адміністративні витрати», – зазначила парламентарка.

За її словами, законопроект підтримали 46 народних депутатів із різних фракцій та груп. Наразі законопроект готується до розгляду у парламенті.

«Держава має спрощувати умови для бізнесу, а не ускладнювати їх», – наголосила нардепка.

Втім, залишається незрозумілим, навіщо тоді відносно нещодавно нардепи проголосували за щомісячну звітність. Нагадаємо, що у жовтні 2024 року було прийнято законопроект №11416-д про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, яким внесені відповідні зміни стосовно періодичності подання звітності. За нього проголосувала, у тому числі, Марія Мезенцева.

Отже, як зазначають співавтори нового законопроекту 13108 про внесення змін до Податкового кодексу щодо строків подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, «запровадження щомісячного звітування податкових агентів щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (в тому числі ЄСВ) створило надмірне адміністративне навантаження на бізнес та підприємства, установи і організації в цілому».

Частота подання звітності не впливає на податкові надходження, але значно ускладнює ведення підприємницької діяльності.

Загалом, надмірне регулювання та бюрократичний тиск створюють додаткові перешкоди для всього бізнесу в Україні. Часті та складні звітні процедури збільшують витрати на ведення обліку, оскільки створюють потребу в додатковому залученні бухгалтерів та консультантів, що особливо ускладнює діяльність малих і середніх підприємств. Зміна періодичності подання звітності з щомісячної на квартальну з розбивкою по місяцях сприятиме зменшенню бюрократичного тиску, спрощенню ведення господарської діяльності та зниженню витрат підприємців. В умовах воєнного стану та економічної нестабільності підтримка бізнесу через спрощення адміністративних процедур є необхідним кроком.

Проектом закону передбачено внесення таких змін до Податкового кодексу:

У статті 51 встановити, що податкові агенти та платники ЄСВ подають податковий розрахунок щоквартально (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), замість щомісячного звітування.

У статті 70 визначити, що податкові агенти подають інформацію про прийняття та звільнення працівників протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу (замість 20 календарних днів після завершення місяця).

У статті 170 уточнити порядок звітності для податкових агентів, що надають бюджетні гранти, із відповідним переходом на квартальну подачу інформації.

Внести зміни до статті 172, які передбачають щоквартальне, а не щомісячне, подання нотаріусами інформації про посвідчені договори купівлі-продажу нерухомості.

У статті 176 передбачити подання податкового розрахунку податковими агентами у строки, встановлені для податкового кварталу, а не податкового місяця.

Автор: Наталя Мамченко

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