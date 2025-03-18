Німеччина планує висунути Анналену Бербок кандидатом на посаду голови Генеральної асамблеї ООН

Уряд Німеччини запропонує Бербок очолити Генасамблею ООН у 2025/26 роках.

Фото: Civil Georgia

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Уряд Німеччини планує висунути чинну міністерку закордонних справ Анналену Бербок на посаду голови Генеральної асамблеї ООН на сесію 2025/26 року. Про це повідомляє німецьке видання Neue Westfälische.

Німецький федеральний уряд планує висунути Бербок кандидатом від Німеччини на ротаційну посаду голови Генасамблеї ООН, яка обирається державами-членами щорічно. Глава МЗС Німеччини, яка незабаром залишить свою посаду через зміни в коаліції, раніше відмовилася від керівництва парламентською фракцією з особистих причин, пояснивши своє рішення бажанням взяти перерву після багатьох років активної роботи.

Голова Генасамблеї ООН головує на засіданнях і відповідає за їхній порядок денний. Анналена Бербок, 44 роки, активно займається політикою з 2008 року.

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