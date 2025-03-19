На Хмельниччині судили 20-річного хлопця, який забрав букет з могили воїна

Молодика, що вкрав із могили полеглого воїна букет троянд, зобов’язали прочитати національно-патріотичну книгу.

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На Хмельниччині 20-річного молодика судили за наругу над могилою воїна. Про це повідомляє обласна прокуратура.

В березні 2024 року мешканець Деражнянщини забрав букет квітів з могили Героя російсько-української війни. Цей вчинок призвів до болісних переживань матері українського захисника, яка втратила сина на війні.

Вартість завданих збитків склала 2 220 гривень.

Обвинувачений свою вину в суді визнав, щиро розкаявся, попросив вибачення та перерахував грошові кошти на рахунок ЗСУ за завдану шкоду.

Йому призначено покарання у виді 4 років обмеження волі з випробувальним терміном 1 рік.

Також чоловіка зобов’язали прочитати національно-патріотичну книгу про будні подільських волонтерів.

Вирок суду набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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