На Київщині судитимуть посадовицю МСЕК, яка вимагала $10000 за встановлення III групи інвалідності

Посадовиці загрожує до 10 років позбавленні волі з конфіскацією майна.

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо в.о. голови Фастівської міжрайонної МСЕК комунального закладу «Обласне бюро медико-соціальної експертизи», яку було викритого на вимаганні та одержанні грошей за встановлення 50-річному чоловіку третьої групи інвалідності, передає Київська міська прокуратура.

Встановлення інвалідності, на яку чоловік за станом здоров’я не мав права, обвинувачена оцінила в 10 тис. доларів США.

«За домовленістю його фіктивно оформили на стаціонар лікарні, де пацієнт мав проходити необхідні обстеження та проінструктували як треба поводитись і рухатись, щоб лікарі повірили наче у нього справді є проблеми з ногою», - кажуть у прокуратурі.

Правоохоронці задокументували всю процедуру проведення медико-соціальної експертизи та видачу відповідних медичних документів, завдяки яким військовозобов’язаному чоловіку встановили третю групу інвалідності.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Посадовиці загрожує покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі на майно лікарки накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна.

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